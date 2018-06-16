قمر اللبنانية تحذر الرجال: كلوا عيش واتقوا شرنا (صورة)
السبت 16/يونيو/2018 - 07:27 ص
الفجر الفني
وجهت المطربة قمر اللبنانية، نصيحة للرجال من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وكتبت قمر:" آدم نزل من الجنة بسبب امرأة وقابيل قتل هابيل بسبب امرأة وسليمان حرك الجن علشان امرأة وقيصر حرق الروم علشان امرأة وهتل حرق اليهود بسبب امرأة وروميو انتحر بسبب امرأة وبجيلك واحد يقولك أنا أكسر راسها ! يا حبيبي كل عيش واتقي شرهم".
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