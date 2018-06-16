قمر اللبنانية تحذر الرجال: كلوا عيش واتقوا شرنا (صورة)

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 16.6667% ليلة هنا وسرور 16.6667% حرب كرموز 55.5556% قلب أمه 5.5556% أبلة طمطم 5.55540000000001%