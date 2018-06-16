رابط يلا شوت مباراة نيجيريا كرواتيا اليوم بث مباشر

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معلومات عن مباراة نيجيريا كرواتيا بدون تقطيع اليوم كرواتيا Vs نيجيريا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : كالينجراد، المعلقين : حفيظ دراجي وخالد الحدي.

موعد مشاهدة مباراة نيجيريا كرواتيا اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة نيجيريا كرواتيا بث مباشر اليوم 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.