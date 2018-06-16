في ثاني أيام العيد.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ثاني أيام عيد الفطر، اليوم السبت، سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار كافة الخدمات المرورية، فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.





كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءً من المعادي، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وأيضًا للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



