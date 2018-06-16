بعد 14 عاما من طرح الجزء الأول.. غدا عرض خاص لفيلم Incredibles 2





بعد حوالى 14 عامًا من طرح الجزء الأول فى دور العرض، يقام غدًا الأحد عرض خاص لفيلم Incredibles 2 في فرنسا بحضور صناعه.





وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم الذي فاز جزئه الأول جائزة الأوسكار لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، حول جمع شمل عائلة بار عندما يحين الوقت لإنقاذ العالم.





الفيلم من بطولة عدد من الأصوات منها هولى هنتر، وصامويل جاكسون، وكريج تى نيلسون، وبراد بيرد، وصوفيا بوش، وكاثرين كينر، وبوب أودينكيرك، وجوناثان بانكس، وإيزابيلا روسولينى.







