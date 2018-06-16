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تعرف على عدد مشاهدات أغنية أنغام الجديدة للمنتخب "11 فى المعلب" (فيديو)

السبت 16/يونيو/2018 - 06:32 ص
تعرف على عدد مشاهدات أغنية أنغام الجديدة للمنتخب 11 فى المعلب (فيديو)
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الفجر الفني
 


طرحت شركة "روتانا" أحدث أغنيات الفنانة أنغام بعنوان "11 في الملعب" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لمؤازرة المنتخبات العربية في مشوارها خلال مونديال روسيا 2018.

وبلغت مشاهدات الفيديو حتى الآن أكثر من 23,886 وذلك منذ طرح الأغنية للمشاهدة والاستماع في 14 يونيو الجاري. 

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة روتانا.

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