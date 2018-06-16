بث مباشر | مشاهدة مباراة فرنسا واستراليا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف الآن

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السبت 16/يونيو/2018 - 06:25 ص
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت | مشاهدة مباراة فرنسا واستراليا بث مباشر اليوم 16 يونيو 2018، البث المباشر لمباراة فرنسا واستراليا اليوم فى افتتاح كاس العالم استراليا 2018 بتاريخ 16-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة فرنسا واستراليا كاس العالم كورة لايف مباراة فرنسا واستراليا مشاهدة بث مباشر مباراة فرنسا واستراليا يلا شوت .
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موعد مباراة فرنسا واستراليا بث مباشر
1:00 مساءً بتوقيت السعودية .
12:00 ظهراً بتوقيت مصر .
1:00 مساءً بتوقيت فلسطين .
1:00 مساءً بتوقيت الأردن.
1:00 مساءً بتوقيت سوريا .
1:00 مساءً بتوقيت لبنان .
1:00 مساءاً بتوقيت العراق .
12:00 ظهراً بتوقيت السودان .
1:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
12:00 ظهراً بتوقيت ليبيا .
11:00 صباحاً بتوقيت تونس .
11:00 صباحاً بتوقيت الجزائر .
10:00 صباحاً بتوقيت المغرب .
2:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
2:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
1:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
1:00 مساءاً بتوقيت قطر.
10:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
1:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش GMT .
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