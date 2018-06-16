بث مباشر | مشاهدة مباراة فرنسا واستراليا بث مباشر يلا شوت اون لاين HD بدون تقطيع كورة لايف الآن

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موعد مباراة فرنسا واستراليا بث مباشر

1:00 مساءً بتوقيت السعودية . 12:00 ظهراً بتوقيت مصر . 1:00 مساءً بتوقيت فلسطين . 1:00 مساءً بتوقيت الأردن. 1:00 مساءً بتوقيت سوريا . 1:00 مساءً بتوقيت لبنان . 1:00 مساءاً بتوقيت العراق . 12:00 ظهراً بتوقيت السودان . 1:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 12:00 ظهراً بتوقيت ليبيا . 11:00 صباحاً بتوقيت تونس . 11:00 صباحاً بتوقيت الجزائر . 10:00 صباحاً بتوقيت المغرب . 2:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 2:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 1:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 1:00 مساءاً بتوقيت قطر. 10:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا. 1:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش GMT .

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