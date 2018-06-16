ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت | مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر | كورة لايف | Yalla Shoot

السبت 16/يونيو/2018 - 06:22 ص
يلا شوت | مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر | كورة لايف | Yalla Shoot
فرنسا وأستراليا
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت | مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر | كورة لايف | Yalla Shoot، يلا شوت | شاهد مباراة فرنسا وأستراليا | بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة فرنسا وأستراليا في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم السبت 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر فرنسا وأستراليا أون لاين اليوم 16-6-2018 ف في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا ضد استراليا بدون تقطيع، مشاهدة مباراة فرنسا ضد استراليا اليوم.

 

معلومات عن مباراة فرنسا وأستراليا بدون تقطيع اليوم فرنسا Vs استراليا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  ماكسBein Sport ، الملعب : كازان أرينا، المعلقين : رؤوف خليف وسوار الذهب ومحمد الكواليني .

 

موعد مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في تمام الـ 13:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 12:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة فرنسا وأستراليا يوتيوب من هنا..

 

المزيد عن: يلا شوت مباراة فرنسا نهائيات كأس العالم روسيا 2018 مشاهدة فرنسا وأستراليا مشاهدة فرنسا مباشر فرنسا وأستراليا مباراة فرنسا وأستراليا ماتش فرنسا وأستراليا ليونيل ميسي كورة لايف فرنسا وأستراليا كورة اون لاين فرنسا وأستراليا كاس العالم روسيا 2018 بث مباشر فرنسا بث مباشر الاسطورة الان أستراليا France
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
12:00
-
أستراليا
الأرجنتين
-
x
15:00
-
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 7:00:09 AM