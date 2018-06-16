أصالة تكشف القصة الكاملة لوفاة الملحن خالد البكري





كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن القصة الكاملة لوفاة الملحن الراحل خالد البكري إثر حادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وعلقت أصالة قائلة: "الملحن الكبير خالد البكري، توفي عندما قرر أن يتوقف في الطريق عندما رأى كلبًا على الجانب واستشعر أنه يحتاج لماء وطعام، ترك ولديه الصغيرين في السيارة ونزل بالماء ليسقيه، وحصل ما حصل وانتهى مشواره بقصة لن ينساها إنسان".





وأضافت أصالة: "رحمه الله فقد عاش ومات وهو يرحم البشر وغيرهم... ادعوا له ولا تنسوه".





جدير بالذكر أن الملحن الراحل تعاون مع كبار نجوم الأغنية بالوطن العربي وقدم "أتحدى العالم" و"أجمل نساء الدنيا"، لصابر الرباعى، و"نسينى الدنيا" و"الحب الكبير" و"إحساس غريب" لراغب علامة، و"نسينى بيك" و"حياتى" لأصالة، و"أحلى الذكريات"و"كل حاجة" لهاني شاكر.



