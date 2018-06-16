اليوم.. تشييع جثمان الملحن الراحل خالد البكرى من مسجد السيدة نفيسة
السبت 16/يونيو/2018 - 05:34 ص
الفجر الفني
تقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الملحن الراحل خالد البكري اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
كان الراحل قد توفى إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
يذكر أن خالد البكرى قدم ألحانا كثيرة لعدد من المطربين ومنهم راغب علامة بأغنيتى "الحب الكبير، نسينى الدنيا" وأتحدى العالم للفنان التونسى صابر الرباعى، وغيرهم.
المزيد عن: وفاة نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خالد البكري تشييع جثمان بث مباشر المرحل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream