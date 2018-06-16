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اليوم.. تشييع جثمان الملحن الراحل خالد البكرى من مسجد السيدة نفيسة

السبت 16/يونيو/2018 - 05:34 ص
اليوم.. تشييع جثمان الملحن الراحل خالد البكرى من مسجد السيدة نفيسة
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الفجر الفني
 

تقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الملحن الراحل خالد البكري اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. 

كان الراحل قد توفى إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

يذكر أن خالد البكرى قدم ألحانا كثيرة لعدد من المطربين ومنهم راغب علامة بأغنيتى "الحب الكبير، نسينى الدنيا" وأتحدى العالم للفنان التونسى صابر الرباعى، وغيرهم. 

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