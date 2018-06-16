عاجل.. الرئيس الفنزويلي يتهم نظيره "الكولومبي" بإثارة نزاع عسكري





اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة، نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بإثارة نزاع عسكري في البلاد.





وقال على التلفزيون الحكومي: "سانتوس يريد صراعا عسكريا لإفادة الإمبراطورية الأمريكية" – حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".





ووفقا رأيه يجب على الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كولومبيا هذا الأحد، تصحيح " الأخطاء الهائلة التي وقعت أيام (بعهد) سانتوس".





ونصح مادورو الدول الأجنبية، بعدم التدخل في شؤون فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي، إنه لن تقوم أي حكومة أجنبية بغرز أنفها في شؤون البلاد.





جدير بالذكر أن مدير قسم جنوب أمريكا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، كان قد صرح بأن روسيا تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب على أية دولة، مشددا على أن الجهة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرارات مماثلة هي مجلس الأمن الدولي.