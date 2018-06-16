شاهد.. كيف يتم تحديد المتأهلين بكأس العالم في حالة تساوي النقاط



وأشار إلى أنه في حال تساوي النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق في مجمل مبارياته، وحال تساويها يذهبان إلى المواجهات المباشرة بينهم، والفريق الذي كان قد فاز يصعد، وإذا تعادلا فيتم اللجوء إلى ما يسمى بـ"اللعب النظيف"، وهو الإنذارات والطرد الذي حصل عليه كل فريق، حيث يؤخر فرصه في التأهل، وفي حال التساوي في هذه أيضا يتم عمل قرعة بمعرفة اللجنة المنظمة.









كشف تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن طريقة تحديد الفرق المتأهلة لكأس العالم، في حال تساوى عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق.