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عاجل.. الأرصاد الجوية: طقس اليوم الأحد ثاني أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

السبت 16/يونيو/2018 - 04:41 ص
عاجل.. الأرصاد الجوية: طقس اليوم الأحد ثاني أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة
حالة الطقس اليوم
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى 

القاهرة 28 42
وسط الدلتا 27 40
الإسكندرية 24 32
بلطيم 25 32
مطروح 21 29
السلوم 20 31
سيوة 24 36
بورسعيد 26 31
دمياط 24 32
العريش 19 43
رفح 18 42
الإسماعيلية 25 41
السويس 26 40
رأس سدر 26 39
نخل 22 41
نويبع 28 39
طابا 24 39
كاترين 21 36
الطور 25 39
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 28 40
مرسى علم 28 36
الفيوم 27 43
بني سويف 26 43
المنيا 25 44
أسيوط 27 44
سوهاج 26 44
قنا 28 44
الأقصر 26 45
أسوان 31 45
أبوسمبل 31 43
الوادي الجديد 26 46
شلاتين 27 39
أبو رماد 27 38
رأس حدربة 28 38
حلايب 29 37

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