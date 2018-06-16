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مورينيو: شعرت بالألم بعد خطأ دي خيا أمام البرتغال

السبت 16/يونيو/2018 - 03:50 ص
مورينيو: شعرت بالألم بعد خطأ دي خيا أمام البرتغال
مورينيو ودي خيا
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منى العوضي
 

علق جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على الخطأ الفادح الذي ارتكبه ديفيد دي خيا حارس أسبانيا، مما تسبب في إحراز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الثاني.

 

وقال مورينيو عن خطأ دي خيا: "إنه ولدي، وتلك الأخطاء تحدث، لكنني متأكد أنه سيعود أقوى وبلا خوف، لقد كان أفضل لاعب لدينا في المان يونايتد هذا الموسم".

 

وتابع حديثه: "شعرت بالألم بعد خطأ دي خيا، لكن الأخطاء بشكل عام تحدث مع أفضل اللاعبين، وهو الأفضل".

 

وانتهت مباراة أسبانيا والبرتغال بالتعادل بنتيجة 3-3، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم المغرب وإيران.

 

المزيد عن: مورينيو مباراة اسبانيا والبرتغال خطأ دي خيا المغرب وايران اسبانيا والبرتغال
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