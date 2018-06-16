متى موعد مباراة بيرو ضد الدنمارك في المونديال والقنوات الناقلة؟

يلعب نجوم منتخب بيرو مباراة صعبة أمام المنتخب الدنماركي، بعد غياب طويل عن فعاليات كأس العالم لمدة 36 عاما.

غاب المنتخب الدنماركي عن النسخة الماضية من بطولة كأس العالم والتي أُقيمت في البرازيل عام 2014، وتُقام المباراة اليوم السبت على ملعب "موردوفيا أرينا" في تمام الساعة الساسة مساءًا وسين نقلها عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس".

ويقع منتخبا بيرو والدنمارك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2018 بجوار منتخبات؛ أستراليا وفرنسا.

يمتلك منتخب بيرو خط هجوما قويا للغاية في ظل تواجد لاعبين مميزين مثل باولو جيريرو، وإيديسون فلوريس وجيفرسون فارفان أما منتخب الدنمارك فهو منظم هجوميًا ودفاعيًا ويعتمد بشكل أساسي على صانع ألعابه كريستيان إريكسن.

ومن المحتمل أن يلعب منتخب بيرو المباراة بالتشكيل الآتي: "بيدرو جاليسي، لويس أدفينكولا، ألبرتو رودريجيز، كريستيان راموس، ميجيل تراوكو، ريناتو تابيا، فيكتور يوتون، إيديسون فلوريس، كريستيان كويفا، جيفرسون فارفان، باولو جيريرو".

ويخوض منتخب الدنمارك بالتشكيل التالي: "كاسبر شمايكل، يينس ستريجر لارسن، أندرياس كرايستنسن، سيمون كيار، هنريك دالسجارد، وليام كفيست، توماس ديلاني، كريستيان إركسن، بيوني سيستو، نيكولاي يورجنسن، يوراري بولسين".