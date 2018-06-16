مغني ديسباسيتو يطرح كليبه الجديد "Calypso" عبر يوتيوب (فيديو)





طرح المطرب البورتريكى لويس فونسي، كليبًا جديدًا مع نجمة الراب ستيفلون دون.









واقتربت الأغنية من تحقيق 12 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يويتيوب في 14 يونيو الجاري.