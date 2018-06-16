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مغني ديسباسيتو يطرح كليبه الجديد "Calypso" عبر يوتيوب (فيديو)

السبت 16/يونيو/2018 - 03:43 ص
مغني ديسباسيتو يطرح كليبه الجديد Calypso عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرح المطرب البورتريكى لويس فونسي، كليبًا جديدًا مع نجمة الراب ستيفلون دون.


واقتربت الأغنية من تحقيق 12 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يويتيوب في 14 يونيو الجاري. 
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