مغني ديسباسيتو يطرح كليبه الجديد "Calypso" عبر يوتيوب (فيديو)
السبت 16/يونيو/2018 - 03:43 ص
الفجر الفني
طرح المطرب البورتريكى لويس فونسي، كليبًا جديدًا مع نجمة الراب ستيفلون دون.
واقتربت الأغنية من تحقيق 12 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يويتيوب في 14 يونيو الجاري.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا لويس فونسى فن سينما ستيفلون دون دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama