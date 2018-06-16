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التشكيل المتوقع لموقعة كرواتيا ونيجيريا في كأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 03:41 ص
التشكيل المتوقع لموقعة كرواتيا ونيجيريا في كأس العالم
نيجيريا
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منى العوضي
 

 

يستضيف ملعب "كالينيجراد" المباراة المثيرة التي ستجمع بين منتخبي نيجيريا وكرواتيا، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم روسيا 2018.

 

ويقع المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة بمونديال روسيا والتي تضم منتخب الأرجنتين وآيسلندا، يعتقد البعض أن منتخب التانجو بقيادة ليونيل ميسي قد حجز المركز الأول وسيكون الصراع على المركز الثاني قوي بين الثلاث منتخبات الأخرى.

 

وأعلنت مجموعات قنوات "بي إن سبورت" أنها ستذيع مباراة كرواتيا و ممثل قارة أفريقيا منتخب نيجيريا من خلال النقل الحي على قنواتها "بي أن سبورت ماكس".

 

من المحتمل أن يلعب مدرب نيجيريا، غيرنو روهر المباراة بطريقة لعبه المعتادة (4-2-3-1) وبتشكيل مكون من؛ "فرانسيس أوزهو، بريان إيدوو، شيهو عبد الله، كينيث أوميرو، ويليام تروست-إيكونج، ويلفريد نديدي، أوجينكارو إتيبو، فيكتور موسيس، أليكس إيوبي، جون ميكيل أوبي، أوديون إيجالو".

 

أما مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش فقد يخوض المواجهة بطريقة اللعب (4-2-3-1) وبتشكيل مكون من؛ "دانييل سوباسيتش، سيمي فيرساليكو، دوماجوج فيدا، ديجان لوفرين، إيفان سترينيتش، لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، ايفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، أنتي ريبيتش، ماريو ماندزوكيتش".

المزيد عن: نيجيريا مونديال روسي كرواتيا كاس العالم روسيا 2018 التشكيل المتوقع الأرجنتين وأيسلندا
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