متى موعد مباراة كرواتيا ضد نيجيريا في المونديال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يدخل منتخب كرواتيا مباراة معقدة أمام نيجيريا ممثل القارة الإفريقية، وذلك في إطار المباراة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 المقام حاليًا في روسيا حتى 15 يوليو.

ويلتقي المنتخبان اليوم السبت الموافق 16 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة،وتقام المباراة على ملعب "كالينيجراد".

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم روسيا 2018، منتخبات الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، وتعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا هي الأصعب في المجموعة فالمنتخبين يضُمان مجموعة من اللاعبين المميزين مثل مودريتش وراكيتيتش وماندذوكيتش في المنتخب الكرواتي وليونيل ميسي وديبالا في التانجو.

خاض منتخب كرواتيا عدد من المباريات أمام المنتخبات الأفريقية آخرها كانت ضد الكاميرون في موديال البرازيل عام 2014 وانتهت وقتها المباراة بنتيجة 4-0 للمنتخب الكرواتي.

ويقود زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا ويلعب بطريقة (4-2-3-1) ومن المحتمل أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي: "دانييل سوباسيتش، سيمي فيرساليكو، دوماجوج فيدا، ديجان لوفرين، إيفان سترينيتش، لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، ايفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، أنتي ريبيتش، ماريو ماندزوكيتش".

يخوض منتخب نيجيريا مبارياته بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيل مكون من؛ "فرانسيس أوزهو، بريان إيدوو، شيهو عبد الله، كينيث أوميرو، ويليام تروست-إيكونج، ويلفريد نديدي، أوجينكارو إتيبو، فيكتور موسيس، أليكس إيوبي، جون ميكيل أوبي، أوديون إيجالو".

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمونديال وهي بعض من القنوات الجزائرية والألمانية والتركية مثل قناة "تي آر تي 1" التركية عبر تردد 11042 – معدل الترميز 8400 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي، بالإضافة لقناة "بي إن سبورت ماكس".