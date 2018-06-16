عاجل.. "ترامب": مستعد للتوقيع على أي من مشروعي قانون الهجرة





أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، اليوم السبت، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أعرب عن استعداده للتوقيع على أي من مشروعي قانون الهجرة، سواء المقدم من قبل عضو الكونغرس بوب جوديت، أو مشروع القانون الذي اقترحه قادة مجلس النواب.





وقال شاه، للصحفيين: "الرئيس يدعم بشكل كامل مشروع قانون جودت ومشروع قانون قادة مجلس النواب. وسيوقع إما على مشروع قانون جوديت، أو على مشروع قانون قادة مجلس النواب" – بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".





وكان "ترامب" قد انتقد في وقت سابق، ممارسة فصل العائلات من المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية للولايات، قائلا، إن إصلاح قوانين الهجرة حان وقتها منذ فترة طويلة في البلاد.





وحدث هذا بعد أن اتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة بانتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال على الحدود الجنوبية للبلاد، مشيرة إلى أن ممارسة الفصل بين العائلات تعتبر تدخلا خارج نطاق القانون وغير قانوني في الحياة الأسرية وتشكل انتهاكا جسيما لحقوق الطفل.



