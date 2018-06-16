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وفاة الملحن خالد البكري في حادث سير

السبت 16/يونيو/2018 - 03:20 ص
وفاة الملحن خالد البكري في حادث سير
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عبدالحافظ حمدي
 

توفى منذ ساعات قليلة الملحن خالد البكري، إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. 
 
جدير بالذكر أن الملحن الراحل تعاون مع كبار نجوم الأغنية بالوطن العربي وقدم "أتحدى العالم" و"أجمل نساء الدنيا"، لصابر الرباعى، و"نسينى الدنيا" و"الحب الكبير" و"إحساس غريب" لراغب علامة، و"نسينى بيك" و"حياتى" لأصالة، و"أحلى الذكريات"و"كل حاجة" لهاني شاكر.
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