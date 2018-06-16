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توقيت مباراة نيجيريا ضد كرواتيا في كأس العالم والقنوات الناقلة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:46 ص
توقيت مباراة نيجيريا ضد كرواتيا في كأس العالم والقنوات الناقلة
نيجيريا
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منى العوضي
 

يخوض منتخب نيجيريا ممثل القارة الإفريقية مباراة صعبة أمام كرواتيا، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة على ملعب "كالينيجراد".

 

ويقع منتخبا كرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة بمونديال روسيا والتي تضم منتخب آيسلندا وكرواتيا، وسيكون هناك منافسة شديدة بين المنتخبات على المركز الثاني خصوصًا أن منتخب التانجو بقيادة نجمه ليونيل ميسي يضمن المركز الأول.

 

ويدخل منتخب كرواتيا مباراته المقبلة أمام نيجيريا ولديه ذكريات رائعة أمام منتخبات إفريقية حيثُ فاز بآخر مباراة خاضها ضد منتخب أفريقي وهو الكاميرون برباعية نظيفة خلال كأس العالم البرازيل 2014.

 

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة نيجيريا وكرواتيا عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس"، بجانب بعض القنوات الأخرى المفتوحة الناقلة للمباراة بشكل مجاني مثل " تي أر تي 1" التركية.

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