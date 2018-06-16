ناجي: مباراتنا أمام أوروجواي "تقهر" ونسعى للتأهل لدور الـ 16

صرح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب عقب الخسارة من أوروجواي بهدف نظيف في أولى مباريات مصر في كأس العالم بأن المباراة كانت صعبة، كما أكد على سعيهم للتأهل لدور الستة عشر من البطولة المقامة حاليًا بروسيا.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "مباراة اليوم من المباريات التي تقهر واللاعبون قدموا كل شئ وأهنئ الشناوي على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف: "لو كنا حصلنا على نقطة كانت الأمور ستكون سهلة بالنسبة لنا خصوصا بعد هزيمة السعودية من روسيا ونسعى للفوز في المباراتين المقبلتين والتأهل للدور المقبل".

وعن تأخره في الكشف عن حارس المرمى أمام أوروجواي، قال ناجي: "طوال 3 سنوات لم أصرح عن حارس المرمى إلا يوم المباراة وجميع الحراس يعلمون ذلك وأدرب الشناوي منذ أن كان في ال16 من عمره والحضري أدربه منذ 15 عاما".

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً :"لعبنا مباراة أوروجواي على المكسب وسنخوض المبارتين المقبلتين بنفس الإصرار".