عاجل.. السلطات الأمريكية تفصل 2000 طفل لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

فُصلت السلطات الأمريكية، نحو 2000 قاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، في الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب أرقام أعلنها مسؤولون الجمعة هى اعلى حصيلة اجمالية تصدر في 2018 حول فصل العائلات.





وحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية خلال اتصال مع مراسلين، فبين 19 أبريل و31 مايو، تم فصل 1995 طفلًا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية.





ويبدو أن أرقام المعتقلين ارتفعت منذ اعلان ادارة الرئيس الاميركى دونالد ترامب فى وقت سابق من العام الجارى "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وعلى الرغم من تنديد دولى باعتقال الاطفال، أصر مسؤول وزارة الداخلية على أن هؤلاء القصر يلقون معاملة لائقة.





وقال إن معايير اعتقال الأطفال لدينا هي من الأعلى في العالم.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يكره فكرة فصل الأولاد عن أهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، إلا أن الادارة اقرت بأن حملة القمع التى تطال العائلات يمكن أن تشكل رادعًا.





وأوضح مسؤول الداخلية، أن حاليا علينا الاختيار بين فرض القانون او تجاهله"، مضيفا أن قرار هذه الادارة واضح باننا لن نتجاهل القانون بعد الآن"، مشيرًا إلى أن الأهالي الموقوفين هم بانتظار حكم أو محاكمة بسبب عبور الحدود، وأن المحاكمة قد تستغرق أسابيع عدة.