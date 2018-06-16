لوحتان لمونيه وبيكاسو تتصدران مزادا للأعمال فنية في لندن





تعرض دار كريستيز للمزادات لوحة لبابلو بيكاسو وأخرى لكلود مونيه للبيع في مزاد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع في ليلة لعرض الأعمال الفنية الانطباعية والحديثة.





واللوحة المعروضة لمونيه هي ضمن سلسلة من 12 لوحة رسمها الفنان عام 1877 تصور محطة للقطارات في باريس وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 22 و28 مليون جنيه استرليني (29.19 مليون و37.15 مليون دولار) وفقا لدار المزادات.





وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات الفن الانطباعي والحديث في كريستيز التي تقام في 20 يونيو حزيران ”إنها لوحة نادرة جدا وواحدة من سلسلة مؤلفة من 12 لوحة فقط وهو ما يجعلها هدفا لمحبي الأعمال الفنية، على الأرجح هي أفضل لوحة لمونيه تعرض في لندن منذ أكثر من 20 عاما“.





كما تعرض الدار للبيع لوحة لامرأة جالسة على كرسي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1942، وتصور ملهمته المصورة دورا مار. ومن المتوقع أن تباع اللوحة مقابل ما يتراوح بين 18 و25 مليون جنيه استرليني.





وقال جيل ”بيكاسو هو الفنان الذي يبحث الكثير من كبار عملائنا حاليا عن أعماله“.







