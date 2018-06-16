عاجل.. مقتل قائد بالشرطة المكسيكية في هجوم مسلح على مركز لقوات الأمن (صور)

أفادت السلطات المكسيكية، بأن رجالا مسلحين قتلوا قائدًا للشرطة المحلية بمدينة أكابولكو، وعثُر على جثته عقب الهجوم المسلح .





ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء، صورًا للقوات الأمن المكسيكية، وهي تفرض طوقا أمنيا بمحيط مركز لقوات الأمن تعرض للاعتداء المسلح وأسفر عن مقتل قائد للشرطة المحلية.





وتسود عدة مدن مكسيكية، حروب عنيفة بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على طرق التهريب المربحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات فى المكسيك فى مقتل ما يقرب من 14 ألف شخص بمختلف أنحاء البلاد منذ أن أطلقت الحكومة حملة للقضاء على عصابات المخدرات.