سما المصري توجه رسالة للمنتخب بعد الهزيمة من أوروجواي

علقت الفنانة سما المصري، على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الأوروجوياني، ظهر أمس الجمعة، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقالت سما المصري في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي ": " أحب أن أقول للمنتخب لا تحزنوا أديتم بشكل رجولي وشكل منظم واكتشاف لبطل جديد هو محمد الشناوي".

وتابعت: "تفاءلوا.. إن شاء الله محمد صلاح يكون حاضرا أمام روسيا والسعودية ونتمكن من الفوز والعبور للدور الثاني بالمونديال".

وأضافت: " حتى إن لم نتأهل للدور المقبل، فيكفي أن هؤلاء اللاعبين صعدوا للمونديال وقدموا مستويات مميزة.. فهناك أجيال من الشباب لم تشاهد منتخبها في المونديال".