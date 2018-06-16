خالد كمال ينتحر بسبب أمينة خليل فى "ليالي أوجيني"





انتحر "إسماعيل" والذى يجسد دوره الفنان خالد كمال أمام عين زوجته "كريمان" أمينة خليل وحبيبها دكتور "فريد" ظافر العابدين، بعدما اعتقد خيانتها له، ولم يطيق الحب الذي كان واضح بينهما.





بدأت أحداث الحلقة الجديدة باختطاف "إسماعيل" لزوجته، بعدما أقنعها بأنهما سيعودان إلى القاهرة لكي ترى إبنتها "ليلى"، إلا أنها اكتشفت فيما بعد أنها مختطفه وأن زوجها لم يفقد الذاكرة كما ادعى أمامها، وسافر "فريد" لتحريرها بعدما علم بأن زوجها على معرفة بكل ما كان بينهما، وذلك بسبب زوجته "عايدة" كارمن بصيص التى أخبرته بخيانه زوجته له مع زوجها "فريد".مسلسل "ليالي أوجيني" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.