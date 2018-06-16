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الشناوي يتحدث عن تصديه "الخرافي" أمام أوروجواي ويوجه رسالة للجمهور

السبت 16/يونيو/2018 - 02:11 ص
الشناوي يتحدث عن تصديه الخرافي أمام أوروجواي ويوجه رسالة للجمهور
محمد الشناوي
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف من أوروجواي، في أولى مشواره في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا عن انفراد لويس سواريز نجم أوروجواي به، كما وجه رسالة للجمهور المصري قبل مباراتي روسيا والسعودية.

 

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "الفترة الماضية اجتهدنا جميعنا من جهاز فني ولاعبين والنتيجة لم تكن في صالحنا ولكن قدمنا مباراة جيدة وأتمنى التوفيق في المباراة المقبلة".

 

وأضاف: "كنت أركز في المباراة وفي تعليمات كوبر وكذلك زملائي واشكر اللاعبين على آداؤهم الرجولي".

 

وتابع: "انفراد سواريز كنت أعمل حساب له لأني أعلم أنه ينهي انفراداته".

 

واختتم الشناوي تصريحاته موجهاً رسالة للجمهور المصري: "سنعمل في الفترة المقبلة مع الجهاز الفني وأتمنى التوفيق وإسعادهم".

 

المزيد عن: محمد الشناوي رياضة روسيا والسعودية جمهور مصر الأخبار الرياضية أوروجواي أخبار الرياضة
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