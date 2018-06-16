رونالدو: نحن في مجموعة معقدة.. ومواجهة المغرب ستكون صعبة

أنهى المنتخب البرتغالي مواجهته أمام نظيره الأسباني، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكلا منهما، وذلك في المباراة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، والتي على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية، مساء أمس الجمعة.

عبّر كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بنتيجة مباراة أسبانيا، كما أكد أنه يجب على منتخب بلاده التركيز في مباراة المغرب المقبلة لأنها ستكون مواجهة صعبة.

وقال رونالدو خلال تصريحات صحفية: "لقد حصلنا على نقطة مهمة تُعادل ثلاثة نقاط، كنا متقدمين في النتيجة ثم تم وضعنا في أمر غير مريح ولكننا تعادلنا في النهاية".

وأردف: "سوف نبذل قصارى جهدنا، في المباراة المقبلة يوم الأربعاء نريد نتيجة جيدة ضد المغرب لاتخاذ خطوة للأمام نحو المرحلة المقبلة، سنحاول تخطي مرحلة المجموعات مع العلم أننا في مجموعة مُعقدة، نحن مرشحين ولكننا لسنا مُفضّلين".

وتابع حديثه: "من الواضح أننا سعداء لأن المباراة انتهت بالتعادل وهي نتيجة عادلة، لقد عانينا بما فيه الكفاية وقدمنا تضحيات، نفكر الآن في المباراة المقبلة والتي ستكون صعبة".

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف له ولمنتخب البرتغال في مرمى أسبانيا ليدخل به تاريخ البطولة الدولية الكبرى وأصبح ثاني أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم بالتساوي مع المجري بوشكاش برصيد 84 هدفا.

ويقع منتخب البرتغال بقيادة رونالدو في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات؛ إيران والمغرب وأسبانيا. ويتصدر المنتخب الإيراني حاليًا المجموعة بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد.