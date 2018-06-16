٦ معلومات عن فتحية شاهين في ذكرى ميلادها
السبت 16/يونيو/2018 - 01:59 ص
شيماء عطية
تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية والتسعين على ميلاد الفنانة الراحلة فتحية شاهين، والتي اشتهرت بأداء دور الأرملة في عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عن فتحية شاهين:-
١- ولدت فتحية في السادس عشر من يونيو ١٩٢٦.
٢- شقيقة فتحية هي الفنانة اعتدال شاهين.
٣- انطلقت مسيرتها الفنية في عام ١٩٤٤ من خلال مشاركتها في فيلم "حسن وحسن".
٤- قدمت فتحية أكثر من ١٠٠ فيلم ومسلسل خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ومن أشهر أفلامها: "عنتر وعبلة، أريد حلا، بمبة كشر، إمبراطورية ميم".
٥- اعتزلت فتحية العمل الفني عام ٢٠٠١، وكانت آخر أعمالها، مسلسل "البيضاء".
٦- وافتها المنية في السابع عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٦ عن عمر ناهز الثمانين عام.
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