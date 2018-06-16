٦ معلومات عن فتحية شاهين في ذكرى ميلادها





تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية والتسعين على ميلاد الفنانة الراحلة فتحية شاهين، والتي اشتهرت بأداء دور الأرملة في عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عن فتحية شاهين:-



