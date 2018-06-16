"إرادة جيل" توجه رسالة شكر للرئيس "السيسي" لمشاركته أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر

قدم المجلس الرئاسي لإرادة جيل محمد تيسير مطر، ومحمد حسن عبده، والدكتور محمد غنيم، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركته أبناء أسر الشهداء في احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وقال يحي عبدالله، عضو المجلس التنفيذي لإرادة جيل، إن اهتمام الرئيس السيسي، ومشاركته الفرحة بالعيد لأبناء الشهداء، هو يمثل لنا الأصالة والود واحترام الشهيد وتقدير دوره، ويرجع إلى أصل وحب الرئيس لأولاده ووطنه، وفضل الشهداء من الشرطة والجيش للوطن.