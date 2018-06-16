توقيت مباراة بيرو ضد الدنمارك في كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب بيرو مع نظيره المنتخب الدنماركي، وذلك ضمن مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمونديال روسيا 2018.

ويدخل منتخب بيرو المباراة الأولى له بعد غياب طويل عن كأس العالم استمر لـ 36 عامًا منذ مونديال أسبانيا 1982، بينما المنتخب الدنماركي فقد سبق له الغياب عن نسخة كأس العالم الماضية التي أُقيمت على أرض البرازيل عام 2014.

ويستضيف ملعب "موردوفيا أرينا" مباراة بيرو والدنمارك وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، ويقع المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة بجوار منتخبي أستراليا وفرنسا.

ومن المنتظر أن تنقل قناة "بي إن سبورت ماكس" مباراة بيرو والدنمارك عبر التردد: 12245 ومعدل الترميز 27500.

ويخوض منتخب بيرو المباراة بتشكيل مكون من:

"بيدرو جاليسي، لويس أدفينكولا، ألبرتو رودريجيز، كريستيان راموس، ميجيل تراوكو، ريناتو تابيا، فيكتور يوتون، إيديسون فلوريس، كريستيان كويفا، جيفرسون فارفان، باولو جيريرو".

أما منتخب الدنمارك سيلعب بالتشكيل الآتي:

"كاسبر شمايكل، يينس ستريجر لارسن، أندرياس كرايستنسن، سيمون كيار، هنريك دالسجارد، وليام كفيست، توماس ديلاني، كريستيان إركسن، بيوني سيستو، نيكولاي يورجنسن، يوراري بولسين".