مدرب المنتخب: الكرة أحيانا لا تكون عادلة ونحترم جميع منتخبات المجموعة

صرح أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني عقب الخسارة من أوروجواي، بهدف نظيف في أولى مباريات مصر في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، أن الكرة أحيانًا لا تكون عادلة، كما أكد على احترامه لجميع فرق المجموعة.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "الكرة أحيانًا لا تكون عادلة خصوصاً عندما تأتي الهزيمة في ذلك التوقيت وكنا نتمنى نتيجة أفضل من ذلك وهي التعادل".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً: "عندنا عناصر مميزة ولدينا الدوافع المعنوية للفوز على روسيا والقوة البدنية ستكون عامل لروسيا أمامنا وفوزها على السعودية بتلك النتيجة اعتبرها ظروف مباراة ونحترم جميع الفرق في المجموعة ونتمنى أن تكون مبارتنا المقبلة إيجابية".