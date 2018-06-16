تحرير نيللي كريم من اختطاف محمد ممدوح لها ووفاته فى "اختفاء"
السبت 16/يونيو/2018 - 01:47 ص
مريم الشريف
استطاع الصحفى والروائي "شريف" الذى يجسد دوره الفنان هشام سليم، في مسلسل "اختفاء" تحرير زوجته الدكتورة فريدة التي تجسد دورها الفنانة نيللى كريم، من اختطاف رجل الاعمال "سليمان" محمد ممدوح لها، حيث قامت الشرطة بمساعدة "شريف" بتحرير "فريدة".
وتوجة كلا من "شريف" وزوجته لمقابلة "نسيمة" فى الدير، الذى أصبحت راهبه فيه عقب هروبها من "سليمان" منذ أكثر من ثلاثين عامًا، إلا أن "نسيمة" رفضت المقابلة ولكنها أرسلت إليهما "مذكراتها"، ثم توجهت إلى المستشفى التى يمكث بها "سليمان" الذى اعتقد انها توفت منذ زمن طويل، وشاهدها أمامه ثم توفى.
"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
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