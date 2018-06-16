الرئيس "السيسي" يكرم أبناء أسر الشهداء في احتفالية عيد الفطر (فيديو)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة للمؤتمرات.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي وجهها لأسر الشهداء خلال الاحتفالية: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا واسمحولي أن أشكركم لأنكم موجودين معانا النهاردة".



وأضاف: "بشكركم مش باسمي بس، ولكن باسم كل مصري، مش عاوز أقول كلام صعب في اليوم ده، لكن عاوز أقول إن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش.. أوعوا تفتكروا إن الثمن ده بسيط.. لا والله، لما يبقى فيه 100 مليون في أمان وسلام لأجل خاطر أبناء وأزواج يقدموا أرواحهم ده أمر ربنا وحده اللي هيكافئ عليه".



وأوضح: "وجودنا مع بعض دلوقتي رسالة لينا كلنا وللشعب المصري، وكل مواطن يعرف إن في اليوم ده لا يمكن أبدا لا هننسى ولا هنتخلى عنكم، ده كلام مش بنقوله علشان إحنا مع بعض، لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات مصر الشهداء والمصابين، وهتجدونا دايما موجودين والدولة موجودة، منتظر هذا اللقاء معكم من شهور، وسعيد به، وأتمنى إن إحنا نكون أدخلنا جزءًا يسيرًا من البهجة والسعادة عليكم كلكم وولادى الصغيرين وأحفادى، مختتما كلمته: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم".

