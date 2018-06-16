شاهد.. كواليس مقتل "رحيم" في الحلقة الأخيرة من المسلسل (فيديو)
السبت 16/يونيو/2018 - 01:33 ص
شيماء عطية
نشر المخرج الشاب محمد سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كواليس تصوير مشهد مقتل "رحيم" في الحلقة الأخيرة من المسلسل الرمضاني الذي حمل نفس الاسم وقام ببطولته الفنان ياسر جلال.
"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة
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