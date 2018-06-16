وزارتا السياحة والاستثمار تطلقان هاشتاج experienceegypt للترويج للسياحة المصرية في العالم (فيديو)









أطلقت وزارتا السياحة والاستثمار هاشتاج باسم #experienceegypt بهدف التروج للسياحة المصرية في العالم.





وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع حملة مكثفة تنفذها وزارة السياحة منذ الأمس للترويج للمقصد المصري مع بداية بطولة كأس العالم فيفا 2018، حيث ظهر شعار #ExperienceEgypt (#اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة التي تحيط بالملعب أمس خلال مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا، واليوم خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الأوروجواي.





وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تواجد حملة "مصر - اكتشف واستثمر" كداعم إقليمي إفريقي رسمي لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ64 مباراة من مباريات البطولة ، وأضافت أن حملة وزارة السياحة ستكون موجودة في الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.





وأكدت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للترويج للمقصد المصري لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وإيمانا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا 2018 للتسويق لمصر دوليا، حيث تجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من شتى أنحاء العالم.







