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كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)

السبت 16/يونيو/2018 - 01:21 ص
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

فرض منتخب مصر تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، نفسه على تعليقات الجمهور السعودي، على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها الفراعنة أمام أوروحواي بهدف دون رد، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

وسادت حالة من السعادة بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشعب السعودي، الذي وصف أداء الفراعنة بالرجولي والمميز رغم الهزيمة، عكس منتخب بلادهم الذي تعرض لهزيمة مذلة أمام روسيا في افتتاح المونديال.

 

 

كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
كيف جاءت تعليقات السعوديين بعد هزيمة مصر أمام أوروجواي؟ (صور)
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