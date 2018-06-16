عضو حزب المؤتمر الشعبي اليمني: قوات التحالف هزمت الحوثيين هزيمة ساحقة
السبت 16/يونيو/2018 - 03:16 ص
نعيم يوسف
قال محمد الفقيه، عضو حزب المؤتمر الشعبي اليمني، إن الحوثيين يراوغون منذ ثلاثة سنوات، ويريدون كسب الوقت لمجرد لملمة قواتهم، بعد أن هزموا هزيمة ساحقة من قبل قوات التحالف العربي.
وأضاف "الفقيه"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الجمعة، أن ميناء الحديدة بدأت قوات التحالف والمقاومة عملية لتحريره، متوقعا أن يصدر الحوثيين بيانا لتسليم الميناء والمطار للأمم المتحدة.
وشدد على أن الحوثيين قاموا بتلغيم كل شبر على طريق الميناء، وسيكون التقدم بطئ ولكنه سيعود للجمهورية اليمنية.
وأضاف "الفقيه"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الجمعة، أن ميناء الحديدة بدأت قوات التحالف والمقاومة عملية لتحريره، متوقعا أن يصدر الحوثيين بيانا لتسليم الميناء والمطار للأمم المتحدة.
وشدد على أن الحوثيين قاموا بتلغيم كل شبر على طريق الميناء، وسيكون التقدم بطئ ولكنه سيعود للجمهورية اليمنية.
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