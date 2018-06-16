مفاجأة.. هزيمة مصر أمام الأوروجواي السبب وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

كشف الفنان شريف إدريس، النقاب عن أن إصابة الفنان ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت بعد انفعاله أثناء مشاهدة مباراة مصر والأوروجواي في كأس العالم ٢٠١٨.









وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "طيب يا جماعة ده بجد تحذير مهم جداً.. ماهر عصام كان اتعرض لأزمه صحية قريب وكان عنده انفجار في شريان في المخ ودخل المستشفي فترة وكانت أزمة صعبة وعدت علي خير اللي حصل لماهر عصام النهاردة وده اللي عرفته انه كان بيتفرج علي ماتش مصر وانفعل مع الماتش فحصله نزيف في المخ.. أرجوكم اي حد عنده اي مشكله صحيه من أي نوع مايتفرجش علي ماتشات ولا يعرض نفسه لأي حاجه فيها انفعال، ماهر دلوقتي في حاله خطرة جداً.. ادعوله من قلوبكم".