سر احتفال رونالدو الغريب بهدفه في إسبانيا

نجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قيادة منتخب بلاده لتعادل ثمين أمام المنتخب الإسباني 3-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

واحتفل رونالدو بهدفه الأول اليوم، بشباك المنتخب الإسباني بطريقة جديدة، لم يفعلها من قبل، ولم تشاهد الجماهير اليوم رونالدو يحتفل بعد هدفه الأول في شباك إسبانيا بطريقته المعتادة.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، على أن رونالدو كان يُشير في احتفاله بالهدف الأول إلى كونه الأفضل على مر العصور السابقة.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يقع في المجموعة الثانية مع إسبانيا والمغرب وإيران.