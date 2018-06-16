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وزير الشباب لـ"المصريين": "نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل" (فيديو)

السبت 16/يونيو/2018 - 02:58 ص
وزير الشباب لـالمصريين: نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل (فيديو)
أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
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نعيم يوسف
 
وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للشعب المصري العظيم، هنأهم فيها بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن مصر في طريقها للأفضل.

وأضاف "صبحي"، في تصريحات نقلتها فضائية "TEN"، اليوم الجمعة: "إن شاء الله مصر للأمام، مصر أقوى، كل واحد يؤدي دوره عشان يحس إنه هو مرتاح لما يروح بيته"، متابعا: "نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل".


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