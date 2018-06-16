وزير الشباب لـ"المصريين": "نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل" (فيديو)



وأضاف "صبحي"، في تصريحات نقلتها فضائية "TEN"، اليوم الجمعة: "إن شاء الله مصر للأمام، مصر أقوى، كل واحد يؤدي دوره عشان يحس إنه هو مرتاح لما يروح بيته"، متابعا: "نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل".





وأضاف "صبحي"، في تصريحات نقلتها فضائية "TEN"، اليوم الجمعة: "إن شاء الله مصر للأمام، مصر أقوى، كل واحد يؤدي دوره عشان يحس إنه هو مرتاح لما يروح بيته"، متابعا: "نستحمل شوية صغيرين لأن مصر رايحة للأفضل".

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للشعب المصري العظيم، هنأهم فيها بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن مصر في طريقها للأفضل.