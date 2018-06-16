إدارة فندق إقامة المنتخب في جروزني تفاجئ البعثة وتحتفل بعيد ميلاد صلاح (صور)

فاجأت إدارة فندق إقامة المنتخب الوطني في جروزني في روسيا، بعثة الفراعنة، عند وصولها قادمة من ايكاترنبرج، مساء الجمعة، بالاحتفال بعيد ميلاد نجم الكرة المصرية محمد صلاح، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان منتخب مصر خسر من نظيره أوروجواي، أمس الجمعة، في افتتاح مشوار المنتخبين في المجموعة الأولى بالمونديال، حيث يستعد الفراعنة للقاء الثاني أمام البلد المضيف روسيا، يوم الثلاثاء المقبل.