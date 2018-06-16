ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إدارة فندق إقامة المنتخب في جروزني تفاجئ البعثة وتحتفل بعيد ميلاد صلاح (صور)

السبت 16/يونيو/2018 - 12:56 ص
إدارة فندق إقامة المنتخب في جروزني تفاجئ البعثة وتحتفل بعيد ميلاد صلاح (صور)
منتخب مصر
طباعة
أحمد الهواري
 

فاجأت إدارة فندق إقامة المنتخب الوطني في جروزني في روسيا، بعثة الفراعنة، عند وصولها قادمة من ايكاترنبرج، مساء الجمعة، بالاحتفال بعيد ميلاد نجم الكرة المصرية محمد صلاح، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

 

وكان منتخب مصر خسر من نظيره أوروجواي، أمس الجمعة، في افتتاح مشوار المنتخبين في المجموعة الأولى بالمونديال، حيث يستعد الفراعنة للقاء الثاني أمام البلد المضيف روسيا، يوم الثلاثاء المقبل.

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح فندق إقامة عيد ميلاد محمد صلاح رياضة بعثة المنتخب الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
12:00
-
أستراليا
الأرجنتين
-
x
15:00
-
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 1:40:01 AM