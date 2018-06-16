عاجل.. اعتقال "إرهابي" استولى على أسلحة عراقية عند دخول "داعش" للموصل

قالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إنه تم اعتقال أحد الإرهابيين استولى على أسلحة القوات الأمنية عند دخول "داعش" للموصل.





وأفادت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، بأن مجموعة في الفرقة 15 بالاستخبارات العسكرية وضمن عملياتها القائمة على ملاحقة ما تبقى من فلول داعش وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين ممن قاتلوا مع عصابات داعش الإرهابية وأول من استولى على أسلحة القوات الأمنية عند دخول داعش لمدينة الموصل وتسليمها لهم.





جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية، تنفذ بين فترة وأخرى عمليات دهم وتفتيش في عدد من المناطق، تتمكن خلالها من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية.



