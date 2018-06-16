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سما المصري توجه رسالة لـ"محمد صلاح" (فيديو)

السبت 16/يونيو/2018 - 01:00 ص
سما المصري توجه رسالة لـمحمد صلاح (فيديو)
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الفجر الفني
 

ووجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري رسالة لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوني ومهاجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت المصري: "كل سنة وإنتم طيبين وعايزة أقول لصلاح ما تزعلش علشان شكلك زعلان بعد ما اتغلبنا من أوروجواي".

كان منتخب مصر خسر أمام الأوروجواي في الدقيقة 90 بهدف قاتل لخيمينيز في افتتاح مبارياته في كأس العالم بروسيا.

رساله لمحمد صلاح.....😘😘😘😘😘

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