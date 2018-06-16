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موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة

السبت 16/يونيو/2018 - 12:45 ص
موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرجنتين
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب أيسلندا، اليوم السبت 16-6-2018 في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وسيلعب في منافسات نفس المجموعة، منتخب كرواتيا ضد منتخب نيجيريا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في المونديال.

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