موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب أيسلندا، اليوم السبت 16-6-2018 في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وسيلعب في منافسات نفس المجموعة، منتخب كرواتيا ضد منتخب نيجيريا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في المونديال.