موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة
السبت 16/يونيو/2018 - 12:45 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب أيسلندا، اليوم السبت 16-6-2018 في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها
على قنوات:-
- بين سبورت Max
1 HD.
- بين سبورت Max
2 HD.
وسيلعب في منافسات نفس المجموعة، منتخب كرواتيا ضد منتخب
نيجيريا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في المونديال.
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