إعدام شقيق محمد رمضان فى "نسر الصعيد"













قررت المحكمة إعدام طه شقيق الضابط "زين" محمد رمضان، في المسلسل الرمضاني "نسر الصعيد" بعدما قام بتسلميه للشرطة بنفسه، عقب إكتشافه الحقيقة وأن "مسعد" نجل "هتلر" سيد رجب، برىء ولم يقتل الخادمة، وأن شقيقه هو الذى قتلها بعدما أقام معها علاقة غير شرعية نتج عنها حملها.ورغم توسلات والدة "زين" التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر لزين، إلا أنه رفض، مؤكدًا لها أنه يقوم بتطبيق العدل حتى إذا كان على شقيقه "طه"."نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.