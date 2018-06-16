عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة أليسون لمدة 5 مواسم

أكد الصحفي الإيطالي دي مارزيو، على أن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أليسون حارس مرمي فريق روما والمنتخب البرازيلي.

وقال دي مارزيو في تصريحاته اليوم: "ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع أليسون بيكر بعقد لمدة 5 سنوات وتبقى الإتفاق مع روما".

وأضاف: "الريال قدم عرضاً أول لـروما بقيمة 55 مليون يورو + متغيرات تسمح بوصول السعر النهائي إلى 60 مليون يورو، لكن روما يريد 80 مليون يورو".

وتابع: "ريال مدريد سيُقدّم عرضا آخر خلال الأسبوع المقبل بقيمة 60 مليون يورو + متغيرات لكنه لن يصل إلى سعر 80 مليون يورو الذي يطلبه روما".

وأردف: " بما أن ريال مدريد اتفق على الشروط الشخصية مع أليسون وفلورنتينو بيريز يُريده بأي ثمن، من المتوقع الوصول إلى اتفاق رغم الفجوة الأولية".

واختتم تصريحاته قائلاً : "ريال مدريد لديه خيار بديل في حالة فشل التعاقد مع أليسون وهو تيبو كورتوا الذي رفض تشيلسي عرضاً بقيمة 40 مليون يورو للتخلي عنه".