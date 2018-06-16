عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة أليسون لمدة 5 مواسم
أكد الصحفي الإيطالي دي مارزيو، على أن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أليسون حارس مرمي فريق روما والمنتخب البرازيلي.
وقال دي مارزيو في تصريحاته اليوم: "ريال مدريد توصل
إلى اتفاق مع أليسون بيكر بعقد لمدة 5 سنوات وتبقى الإتفاق مع روما".
وأضاف: "الريال قدم عرضاً أول لـروما بقيمة 55 مليون
يورو + متغيرات تسمح بوصول السعر النهائي إلى 60 مليون يورو، لكن روما يريد 80 مليون
يورو".
وتابع: "ريال مدريد سيُقدّم عرضا آخر خلال الأسبوع المقبل
بقيمة 60 مليون يورو + متغيرات لكنه لن يصل إلى سعر 80 مليون يورو الذي يطلبه روما".
وأردف: " بما أن ريال مدريد اتفق على الشروط الشخصية
مع أليسون وفلورنتينو بيريز يُريده بأي ثمن، من المتوقع الوصول إلى اتفاق رغم الفجوة
الأولية".
واختتم تصريحاته قائلاً : "ريال مدريد لديه خيار بديل
في حالة فشل التعاقد مع أليسون وهو تيبو كورتوا الذي رفض تشيلسي عرضاً بقيمة 40 مليون
يورو للتخلي عنه".