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"فيفا" يصدر بيانا ناريا للرد على قرصنة بث مباريات المونديال

السبت 16/يونيو/2018 - 12:29 ص
فيفا يصدر بيانا ناريا للرد على قرصنة بث مباريات المونديال
فيفا
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أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القناة المقرصنة BeoutQ لبث مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 وتوعد الاتحاد أنه سيقوم باتخاذ إجراءات ضد الجهات الرسمية التي ترعى تلك القناة للحصول على حقوقها كاملة.

 

وكان "فيفا" أصدر بيانا، أمس الجمعة، قام من خلاله بإدانة قيام قناة BeoutQ  بقرصنة وبث حفل افتتاح مونديال روسيا و المباراة الأولى من كأس العالم,وأكد الفيفا أنه يدرس كل الخيارات المتاحة لوقف خرق حقوقه,ودحض كل المعلومات التي تبثها قناة BeoutQ وتدعي فيها حصولها على حقوقِ البث.

 

 

 

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