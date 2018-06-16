في ذكرى ميلاد سعد عبد الوهاب.. مالا تعرفه عن ملحن ومغني النشيد الوطني الإماراتي

تحل اليوم السبت، الذكرى التاسعة والثمانين على ميلاد المطرب الراحل سعد عبد الوهاب، والذي اشتهر بأغاني "الدنيا ريشة في هواء" و"القلب القاسى"، و"من خطوة لخطوة"، و"على فين وخداني عنيك".

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه:-

١- ولد سعد حسن عبدالوهاب في السادس عشر من يونيو ١٩٢٩.





٢- تخرج سعد في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1949.





٣- ابن شقيق موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب.





٤- عمل سعد بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة خمس سنوات.





٥- يعود الفضل في اكتشاف مواهبه الفنية إلى المخرج حسين فوزي الذي قدمه للسينما في فيلم "العيش والملح".





٦- ابتعد عن الغناء قرابة العشرين عام، حيث عمل خلالها مستشارًا للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





٧- وضع سعد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما غناه بنفسه.





٨- قدم سعد سبعة أفلام سينمائية، منها: "بلدي المحبوب"، و"علموني الحب".





٩- توفي سعد عبد الوهاب في الثالث والعشرين من ديسمبر عام ٢٠٠٤، عن عمر ناهز الخمسة والسبعين.











