موعد مباراة بيرو ضد الدنمارك في المونديال والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يدخل منتخب بيرو مباراة صعبة أمام نظيره الدنماركي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2018، والمقامة حاليًا في روسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتُقام مباراة بيرو والدنمارك على ملعب "موردوفيا أرينا"، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويقع المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبي فرنسا وسويسرا.

ويسجل منتخب بيرو أولى مبارياته في المونديال بعد غياب 36 عامًا منذ كأس العالم أسبانيا 1982، أما منتخب الدنمارك فقد غاب عن النسخة الماضية في البرازيل 2014.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخبين كالتالي:

منتخب بيرو:

"بيدرو جاليسي، لويس أدفينكولا، ألبرتو رودريجيز، كريستيان راموس، ميجيل تراوكو، ريناتو تابيا، فيكتور يوتون، إيديسون فلوريس، كريستيان كويفا، جيفرسون فارفان، باولو جيريرو".

منتخب الدنمارك:

"كاسبر شمايكل، يينس ستريجر لارسن، أندرياس كرايستنسن، سيمون كيار، هنريك دالسجارد، وليام كفيست، توماس ديلاني، كريستيان إركسن، بيوني سيستو، نيكولاي يورجنسن، يوراري بولسين".

القنوات الناقلة لمباراة بيرو والدنمارك:

سيتم إذاعة مباراة بيرو والدنمارك مباشرةً عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس" بجانب بعض القنوات التركية والألمانية التي تبث المباراة بشكل مجاني مثل قناة "أر تي أر 1" التركية.